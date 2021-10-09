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    • 09.10.2021 18:45
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    Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı,Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB duyurdu! 5 PKK-YPG’li öldürüldü

    Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.




    5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



    İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;
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