Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü





İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;

Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.



Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8g7jZpDu8m