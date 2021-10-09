Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü

Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;
Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2021
Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8g7jZpDu8m