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    • 08.10.2021 22:22
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    İnstagram ne zaman düzelecek? 8 Ekim Instagram akış yenilenemedi hatası nasıl düzeltilir?

    Instagram'da bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, İnstagram ne zaman düzelecek? 8 Ekim Instagram akış yenilenemedi hatası nasıl düzeltilir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İnstagram ne zaman düzelecek? 8 Ekim Instagram akış yenilenemedi hatası nasıl düzeltilir?

    Instagram çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Instagram'a giriş yapmaya çalışan kişiler bazı erişim problemleri yaşanmaya başlandı.Milyonlarca kişi arama motorlarında, Instagram çöktü mü? İnstagram ne zaman düzelecek? 8 Ekim Instagram akış yenilenemedi hatası nasıl düzeltilir? Sorusuna yanıt arıyor. İşte cevabı!

    INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.

    INSTAGRAM HAKKINDA

    Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir.

        İNSTAGRAM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

        İnstagram sorununa çözüm için yapabileceğiniz bazı öneriler aşağıdaki gibidir;

        Uygulama önbelleğini temizleyin

        *Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.

        *Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

        *Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

        *Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.

        Telefonu Yeniden Başlatma

        *Önbelleği temizlemek telefon belleğiyle ilgili sorunları genel olarak çözer ve Instagram'ın kendi kendine sürekli kapanmasını önleyebilir. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatınız.

        Instagram'ı Güncelleyin

        *Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi çözmüş olabilir. Güncellemelerinizi kontrol edin.

        Çakışan Uygulamaları Kontrol Edin

        *Bazen, uygulamalar aynı kaynakları kullanır ve birbirilerinin çökmesine neden olabilir. Instagram çökmeye başlamadan önce iPhone, Android cihazınıza hangi uygulamayı kurduğunuzu hatırlayın. Zorla durdurun (Android) veya kaldırın.
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