Instagram çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Instagram'a giriş yapmaya çalışan kişiler bazı erişim problemleri yaşanmaya başlandı.Milyonlarca kişi arama motorlarında, Instagram çöktü mü? İnstagram ne zaman düzelecek? 8 Ekim Instagram akış yenilenemedi hatası nasıl düzeltilir? Sorusuna yanıt arıyor. İşte cevabı!
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.
INSTAGRAM HAKKINDA
Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir.