instagram çöktü mü son dakika? 8 Ekim İnstagram neden yüklenmiyor? Instagram erişim sorunu nasıl çözülür?

İnstagram çöktü mü bugün son dakika? 8 Ekim İnstagram neden açılmıyor? İnstagram sorunu ne zaman düzelecek? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor.
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
8 Ekim akşam saatlerinden itibaren bir çok kullanıcı İnstagram'a giriş yapamamaktan, bazıları da İnstagram hikaye ve keşfetinde sorun yaşadığından yakınıyor.
FACEBOOK'TAN İLK AÇIKLAMA
Bunun üzerine Facebook açıklama yaptı. Facebook, kesintinin farkında olduklarını, bir an önce işleri normale döndürmek için çalıştıklarını bildirdi:
"Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BENZER BİR SORUN YAŞANMIŞTI
ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmıştı.
Yaklaşık 7 saat süren sorun dünya basınında gündem olmuştu.
Şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edilmişti.
İNSTAGRAM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
İnstagram sorununa çözüm için yapabileceğiniz bazı öneriler aşağıdaki gibidir;
Uygulama önbelleğini temizleyin
*Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.
*Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.
*Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.
*Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.