instagram çöktü mü son dakika? 8 Ekim İnstagram neden yüklenmiyor? Instagram erişim sorunu nasıl çözülür?

FACEBOOK'TAN İLK AÇIKLAMA

Bunun üzerine Facebook açıklama yaptı. Facebook, kesintinin farkında olduklarını, bir an önce işleri normale döndürmek için çalıştıklarını bildirdi:

"Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BENZER BİR SORUN YAŞANMIŞTI



ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmıştı.

Yaklaşık 7 saat süren sorun dünya basınında gündem olmuştu.

Şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edilmişti.

İNSTAGRAM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

İnstagram sorununa çözüm için yapabileceğiniz bazı öneriler aşağıdaki gibidir;

Uygulama önbelleğini temizleyin

*Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.

*Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

*Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

*Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.