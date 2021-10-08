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    • 08.10.2021 15:49
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    Erzurum’da 45 kilogram kubar esrar ele geçirildi

    Erzurum’un Pasinler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 45 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Erzurum’da 45 kilogram kubar esrar ele geçirildi

    Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Pasinler ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti istihbaratını alan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi.

    Operasyonda evde yapılan aramada 45 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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