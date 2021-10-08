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    • 08.10.2021 16:20
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    İBB'nin yalanı ortaya çıktı Selçuk Bayraktar'dan flaş bir karar geldi! T3 Vakfı'na atılan iftiradan kazanılan para o öğrencilere gidecek!

    İHA ve SİHA’lar ile dünya gündeminden dahi düşmeyen Selçuk Bayraktar, Mütevelli Heyet Başkanı olduğu T3 Vakfı’nın İBB’nin yalanları nedeniyle açtığı davadan kazanılan 30 bin TL’yi “kimseye iftira atmayan gazeteciler” yetişmesi için iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğini açıkladı.

    Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftirada bulunan kişilerden mahkeme yoluyla kazandığımız tazminatları, mesleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz." dedi.

    Karar sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar ise "Bir kez daha" yargı, @T3Vakfi 'mızın İBB'den ̧ nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi! Yalan büyük ama cezası küçük olunca yalanın da iftiranın da önünü almak mümkün olmuyor...

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, kurucu ve yöneticileri dışında kimseden bağış, yardım, ayni yardım, nakdi destek vb. kabul etmemektedir. Yürütmekte olduğu faaliyetlerin tamamı kendi bütçesinden karşılanmaktadır." dedi.

        NE OLMUŞTU?
        CHP'li milletvekili Veli Ağbaba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu'nun büyük tepki çeken İBB'nin veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "AKP neden mahkemeye başvurup kayıtların yedeklenmesini engellemek istiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfına 41.1 trilyon lira destek verilmiş." iddiasında bulunmuştu.

        "41 KURUŞ DAHİ PARA ALMADIK"
        Selçuk Bayraktar'dan, Veli Ağbaba'nın açıklamalarına tepki geldi. Bayraktar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik. 41 kuruş dahi İBB'den para almadı Vakfımız. Sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın ben ve binlerce vakıf gönüllümüz #MilliTeknolojiHamlesi'nden dönmeyecek." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel İBB'nin yalanı ortaya çıktı Selçuk Bayraktar'dan flaş bir karar geldi! T3 Vakfı'na atılan iftiradan kazanılan para o öğrencilere gidecek!
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