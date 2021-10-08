İBB'nin yalanı ortaya çıktı Selçuk Bayraktar'dan flaş bir karar geldi! T3 Vakfı'na atılan iftiradan kazanılan para o öğrencilere gidecek!

"41 KURUŞ DAHİ PARA ALMADIK"

Selçuk Bayraktar'dan, Veli Ağbaba'nın açıklamalarına tepki geldi. Bayraktar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik. 41 kuruş dahi İBB'den para almadı Vakfımız. Sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın ben ve binlerce vakıf gönüllümüz #MilliTeknolojiHamlesi'nden dönmeyecek." ifadelerini kullandı.