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    • 08.10.2021 23:00
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    HDP Suruç ilçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp tutuklanarak cezaevine gönderildi

    HDP Suruç ilçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp, ifade vermek için gittiği karakolda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA
    HDP’li Eş Başkanı tutuklandı!
    Şanlıurfa'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Suruç ilçe Eşbaşkanı Yaşar Gündüzalp, ifade için çağrıldığı Mürşitpınar Jandarma Karakolu'nda, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle Suruç Adliyesi'ne götürüldü.

    ÖRGÜT PROPAGANDASI...
    Sosyal medya hesabından "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2016 yılında hakkında dava açılan Gündüzalp, 4 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, 29 Mayıs 2017'da tutuklanmıştı. 2 yıl cezaevinde kalan Gündüzalp, 29 Mayıs 2019 tarihinde tahliye edilmişti.

    Cezanın Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından avukatları Yargıtay'a itiraz başvurusunda bulundu. Dün Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin söz konusu cezayı onayladığı öğrenildi.

    ŞANLIURFA T TİPİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ
    Gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan Gündüzalp, kararın yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak Şanlıurfa T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

    Gündüzalp'ın cezası kapsamında 4 ay cezaevinde kalacağı öğrenildi.
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