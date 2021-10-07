Son dakika: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlığa 135 personel alınacak





Başvurular arasından, her bir grup için en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü

sınava çağırılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri bakanlığın internet sayfasından ilan edilecek.

Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacak. Sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacak. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak. Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecek.

BAKAN BİLGİN'DEN "TEŞKİLATIMIZI SİZLERLE DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ" MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Resmi Gazete'de yer alan ilana ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bilgin, "Sevgili gençler; bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.