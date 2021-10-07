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    • 08.10.2021 01:56
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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İslam dünyasını İsrail'in Mescid-i Aksa'daki "sessiz ibadet" kararına karşı çıkmaya çağırdı

    Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İslam dünyasına Mescid-i Aksa çağrısında bulundu. Erbaş uluslararası toplumu ve İslam dünyasını, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesine ilişkin karara karşı çıkmaya davet etti.

    İslam dünyasına ’Mescid-i Aksa’ çağrısı!

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam dünyasını, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesine ilişkin karara karşı çıkmaya davet etti.

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, İsrail mahkemesinin kararını şiddetle kınadı.

    Erbaş, mesajında, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu kararın "işgal devleti" İsrail'i cesaretlendireceğini ifade etti.

    "KUDÜS MÜSLÜMANLARINDIR VE KIYAMETE KADAR BÖYLE KALACAKTIR"
    Söz konusu kararın İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerini artırarak devam etmesine sebep olacağını bildiren Erbaş şunları kaydetti:

    "Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını, yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır."

    İsrail mahkemesi, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

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    Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İslam dünyasını İsrail'in Mescid-i Aksa'daki "sessiz ibadet" kararına karşı çıkmaya çağırdı
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