2022 Ocak tatili ne zaman? MEB 2021-2022 takvimi: 15 tatil hangi tarihte başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman sona erecek?

6 Eylül Pazartesi günü 2021 -2022 eğitim öğretim dönemi başladı. MEB tarafından gösterilen eğitim öğretim takvimi sonrası ilk ara tatil ve 15 tatil merak edilen mevzular içinde yer aldı. Bu yıl yüz yüze eğitimle başlayan yeni dönemde, haftada 5 gün okullar açık oluyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim senesinde okullar toplamda 4 kere tatile girek Peki, Okullarda 1. Dönem ne vakit bitecek? 15 tatili ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!