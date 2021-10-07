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    • 08.10.2021 09:09
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    2022 Ocak tatili ne zaman? MEB 2021-2022 takvimi: 15 tatil hangi tarihte başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman sona erecek?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gösterilen eğitim öğretim takvimi sonrası kasım tatili ve 15 tatil en merak edilen konulardan biri oldu. Bu yıl karşı karşıya başlayan eğitim öğretim döneminde haftada 5 gün okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim yılında okullar toplamda 4 kere tatile girecek. Peki, Kasım tatili ne zaman 2021? MEB 1. Dönem ne zaman sona erecek? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? 15 tatili ne zaman başlayacak?

    6 Eylül Pazartesi günü 2021 -2022 eğitim öğretim dönemi başladı. MEB tarafından gösterilen eğitim öğretim takvimi sonrası ilk ara tatil ve 15 tatil merak edilen mevzular içinde yer aldı. Bu yıl yüz yüze eğitimle başlayan yeni dönemde, haftada 5 gün okullar açık oluyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim senesinde okullar toplamda 4 kere tatile girek Peki, Okullarda 1. Dönem ne vakit bitecek? 15 tatili ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

    2021-2022 yılında okullar 6 Eylül'de 1. döneme başladı. Eğitim yılı ise bu sene 17 Haziran 2022 günü karnelerin verilmesiyle bitecek ve yaz tatili başlayacak.

    OKULLARDA 1. DÖNEM NE ZAMAN SONA ERECEK?

    2021-2022 eğitim öğretim yılında 1. dönem 21 Ocak cuma ile 7 Şubat pazartesi günlerini kapsayacak. 21 Ocak Cuma günü ders bitiminde tatile giren öğrenciler, 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.

    İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

    Birinci döneme başlayan sayısız öğrenci, ilk ara tatili 15 Kasım - 19 Kasım tarihleri arasında değerlendirecekler.

    2021-2022 MEB TAKVİMİ

    Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

    Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri olacak.

    Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başladı.



        İlk ara tatil 15-19 Kasım arasında olacak.

        Sömestr (15 tatil) tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

        İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.



        11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak.

        17 Haziran 2022 Cuma günü eğitim öğretim yılı sona erecek.
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        Haberler Güncel 2022 Ocak tatili ne zaman? MEB 2021-2022 takvimi: 15 tatil hangi tarihte başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman sona erecek?
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