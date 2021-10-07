2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı? Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan yazar Abdulrazak Gurnah kimdir? İşte kitapları...

Edebiyat dünyasında yakından takip edilen 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı açıklandı. Gelen son daka bilgisine göre Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan yazar belli oldu. Böylelikle günlerdir araştırılan 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı? sorusu da yanıt buldu. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl Abdulrazak Gurnah'a verildi. Peki Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan yazar Abdulrazak Gurnah kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Abdulrazak Gurnah'ın kaleme aldığı kitapları ve biyografisi...

2021 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah aldı.

2021 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜNÜ KAZANAN ABDULRAZAK GURNAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Abdulrazak Gurnah 1948 Tanzanya doğumludur. 73 yıl yaşında yazar Kent Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Booker Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

İlköğrenimini İngiliz okullarında tamamlayan Gurnah'ın anadili, Afrika'da seksen milyon kişinin konuştuğu Svahili'dir. Çocukluğunda Kuran kursuna gittiği için Arapça bilmektedir. 1964 yıllarında Zanzibar Ayaklanması'na tanıklık etmiştir. 1968'de İngiltere'ye giden Abdulrazak Gurnah, üniversiteyi burada tamamladıktan sonra 1982'de doktora tezinde kolonyal söylemin Doğu Afrika, Karayip ve Hindistan edebiyatındaki izdüşümlerini analiz etmiştir. Postkolonyal edebiyat alanında uzmanlaşan Gurnah, şu anda Kent Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı profesörlüğü görevindedir.

ABDULRAZAK GURNAH KİTAPLARI

İlk romanı Memory of Departure'da (Ayrılışın Hatırası, 1987) Afrika'dageçen gençlik yıllarının ardından ülkeyi terk eden Hassan karakterinin hafızasında yer eden Afrika imgesini postkolonyal dönemin kimlik sorunları ışığında inceledi. İkinci romanı Pilgrim's Way (Hac Yolu, 1988) başlığını Winchester'ı Canterbury'deki Thomas Beckett mabedine bağlayan yoldan alır. Daha iyi bir yaşam umuduyla İngiltere'ye gelen Tanzanyalı Davud, karşılaştığı göçmen karşıtı tutumlardan dolayı paranoyak bir benlik geliştirir ve çareyi Tanzanya'daki geçmişini tamamen silmekte arar.

Dottie (1990), Dottie Badoara Fatma Balfour karakteri üzerinden benzer bir yabancılaşma sorununu tartışır. Fatma Balfour'un melez kimliği, ırk ve etnisite sorununun göçmen ve sürgün karakterler üzerindeki travmatik etkilerinin yakıcı bir simgesidir. Cennet'te (1994) Gurnah, Yakup'un oğlu Yusuf'un Kuran'da anlatılan hikâyesini 1900-1914 arası Doğu Afrika'ya uyarlar. Kolonyal söylemin Afrika'ya dair klişelerini kölelik, tarihin çarpıtılması, İslâmofobi gibi meseleler üstünden tartışırken Yusuf'un bireysel hikâyesi bir yandan kolonyalizmin bir yandan da despotizmin eleştirisine açılan ikili bir işlev görür.

By the Sea (Deniz Kenarında, 2001), emperyal pedagojinin Afrika'nın yerli gelenekleriyle karşılaşmasının doğurduğu verimli paradoksları konu eder. Salih Ömer, Kuran eğitimi almaktan duyduğu geleneksel kıvanç ile kolonyal eğitimin kazandırdığı dünya bilgisi arasında bocalarken yeni Afrika'nın çelişkileri ete kemiğe bürünür. Son Hediye (2011), 1996'da yayımlanan Sessizliğe Hayranlık'la (2018) birlikte bir nehir roman anlatısıdır. Sessizliğe Hayranlık'ın isimsiz anlatıcısı ülkesini terk eden bir Zanzibarlı muhaliftir; Britanya'ya yerleşip evlendikten sonra öğretmenlik yapar. Hayatının en istikrarlı görünen döneminde bireysel tarihini yazmaya karar verdiğinde, hiç de istikrarlı olmayan, kayıp ve kırılgan bir bastırılmış benlikle yüzleşmek zorunda kalır.

Son Hediye'de ise Gurnah, bu isimsiz anlatıcısının hikâyesini kültürel farklılıkları, belleğe kazınmış tarifsiz acıları kateden bir anlatıya kavuşturur. Gurnah'ın hakikat anlayışı, gerek kolonyal dönemin karamsar ve toptancı tasvirlerini gerekse anavatan-memleket şovenizmlerini reddeden sahici bir arayışa dayanır. Gurnah, romanları dışında, Salman Rushdie, Anthony Burgess, Joseph Conrad, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, Zoe Vicomb gibi yazarlar üstüne edebiyat eleştirileri yazdı, kitaplar hazırladı.