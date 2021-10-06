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    • 06.10.2021 19:49
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.


    VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR?
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" açıklamasında bulundu.

    5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU





        30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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