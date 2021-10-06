Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.10.2021 15:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2021 15:38
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Külliye'de Pacheco’yu kabul etti

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco’yu kabul etti.

    Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco'yu kabul etti.

    Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

    ÇAVUŞOĞLU DA GÖRÜŞTÜ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco ile bir araya geldi.

    Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Pacheco'yu ağırladık. Parlamenter diplomasiyi önemsiyoruz. PAB'ın düzensiz göçle ilgili çalışmalarını da destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yavuz yeni seferler için Boğaz’dan geçti
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Külliye'de Pacheco’yu kabul etti
        SON DAKİKA