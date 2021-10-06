Green Card (dvlottery.state.gov) başvuru ekranı! Green Card 2023 başvuru nasıl yapılır? DV-2023 Green Card TIKLA- başvuru yap!

ABD'de çalışma ve yerleşme imkanı sunan Green Card ile ilgili başvurular her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Başvuruya dair detaylar ise başvuru yapmak isteyen binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Green Card 2023 başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Green Card (dvlottery.state.gov) başvuru ekranı!
GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2021
Bu sene Green Card başvuruları resmi olarak 6 Ekim – 9 Kasım 2021 arasında açık olacaktır. Başvurular, 6 Ekim günü saat 19.00'da başlayacak.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.
Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler.
Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir.