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    • 06.10.2021 18:34
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    Green Card (dvlottery.state.gov) başvuru ekranı! Green Card 2023 başvuru nasıl yapılır? DV-2023 Green Card TIKLA- başvuru yap!

    ABD'de yerleşme ve çalışma izni verilmesine sebebiyet sağlayan yerleşme programı Green Card başvuruları bugün başlıyor. Amerika Birleşik Devleti (ABD) tarafından Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek adına her sene belirli sayıdaki kişilere yeşil kart veriliyor. Bu yıl Green Card başvuruları resmi olarak 6 Ekim tarihinde yani bugün başlıyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Green Card 2023 başvuru nasıl yapılır? DV-2023 Green Card başvuru şartları neler, pasaport gerekli mi? Green Card fotoğraf ölçüleri nedir? Yabancı dil gerekli mi? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Green Card dvlottery.state.gov başvuru ekranı! Green Card 2023 başvuru nasıl yapılır? DV-2023 Green Card TIKLA- başvuru yap!

    ABD'de çalışma ve yerleşme imkanı sunan Green Card ile ilgili başvurular her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Başvuruya dair detaylar ise başvuru yapmak isteyen binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Green Card 2023 başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Green Card (dvlottery.state.gov) başvuru ekranı!

    GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2021

    Bu sene Green Card başvuruları resmi olarak 6 Ekim – 9 Kasım 2021 arasında açık olacaktır. Başvurular, 6 Ekim günü saat 19.00'da başlayacak.

    GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.

    Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler.

    Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir.

        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

        Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

        En az lise mezunu olmak.

        Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

        18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

        Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

        Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

        Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

        Green Card başvurusunu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapabiliriz. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanmadığımızı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında bize verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edebiliriz.

        GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

        Green Card çekilişine katılmak amacıyla internet üzerinden, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilir. Bu gibi durumda da başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma ücret ödenmelidir.

        Çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsanız, Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında bazı ödemeler yapılması gerekir.

        GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN DİL BİLMEK ŞART MI?

        Green Card başvurusu yapmak için, İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir

        ÇEKİLİŞ VE SONRASI

        Green Card kazananlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek ve ülkede oturmak zorunda değildir. Ancak talihlinin Green Card hakkını kaybetmemesi için Green Card Vizesi'ni aldıktan sonraki 6 ay içinde 1 kez, bunu takip eden senelerde de yılda en az 1 kez giriş yapması gerekir. Green Card sahibinin giriş yaptıktan sonra ülkede kalma süresi önemli değildir.
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        Haberler Güncel Green Card (dvlottery.state.gov) başvuru ekranı! Green Card 2023 başvuru nasıl yapılır? DV-2023 Green Card TIKLA- başvuru yap!
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