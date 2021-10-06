Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünay Yurtbay keni aracı içinde intihar etti. Başına dayadığı silahla intihar eden Ünal Yurtbay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Ünal Yurtbay kimdir, kaç yaşındaydı? Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünay Yurtbay neden intihar etti? İşte tüm detaylar!
ÜNAL YURTBAY KİMDİR?
Ünal Yurtbay 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.
Yurtbay, 1969 yılında Bartın'da doğdu. Ortaöğretimini de Bartın Lisesi'nde tamamladı. Bir müddet fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Yurtbay, askerliğinin ardından kuyumculuk sektörüne girdi. 1988'den bu yana Saadet Partisi'nde il başkanlığının yanı sıra genel merkez yürütme kurulu üyeliğinde bulundu. Yurtbay, evli ve iki çocuk babasıydı.
ÜNAL YURTBAY NEDEN ÖLDÜ?
Öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde kuyumculuk yapan, 2 çocuk babası Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği 74 DC 525 plakalı otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.