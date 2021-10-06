Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünay Yurtbay keni aracı içinde intihar etti. Başına dayadığı silahla intihar eden Ünal Yurtbay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Ünal Yurtbay kimdir, kaç yaşındaydı? Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünay Yurtbay neden intihar etti? İşte tüm detaylar!