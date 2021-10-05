Son dakika: Avcılar'daki İETT otobüsü kazasında yaralanan 62 yaşındaki Mehmet Kurt hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlerdeki çelik borulardan biri arka kapıdan girerek otobüsün arkasından çıktı. Kaza sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.