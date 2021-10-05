Terör örgütü PKK'nın sözde karargahı ele geçirildi! Öldürülen teröristin kardeşi CHP'li çıktı

Terörist elebaşlarından Duran Kalkan'ın bir dönem korumalığını da yapan Atabak, yine örgütün sözde "Ölümsüzler Taburu" adını verdiği 300 kişilik intihar saldırıları düzenlemek için ideolojik ve askeri eğitimden geçirilen kadın canlı bombanın eğitiminden sorumluydu. Sabah'ta yer alan habere göre, Hacer Atabak, Şemdinli-Çukurca- Derecik sınır hattında güvenlik güçlerine karşı çok sayıda mayınlı tuzak ve bombalı saldırıların faili olarak aranıyordu.

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