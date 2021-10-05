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    • 05.10.2021 06:59
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    Terör örgütü PKK'nın sözde karargahı ele geçirildi! Öldürülen teröristin kardeşi CHP'li çıktı

    Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’nın ‘ele geçirilmesi imkânsız’ diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçilirildi. Komandoların sızdığı mağarada, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde öldürülen 7 teröristten, "Ahin" kod adlı Hacer Atabak'ın son genel seçimlerde CHP'nin Hakkâri İl Genel Meclis üyesi adayı Abdulhaluk Atabak'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

    Öldürülen teröristin kardeşi CHP’li çıktı!

    Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Kuzey Irak'ta Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde yer alan Avaşin-Basyan'da PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi.

    Komandoların PKK'lıların bulunduğu mağaraya sızarak gerçekleştirdiği operasyonda 12 terörist ise etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütüne son dönemde vurulan en ağır darbelerden biri olan başarılı operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği belirtildi.

    'ELE GEÇİRİLEMEZ' DENİLİYORDU
    Açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi" ifadeleri yer aldı.


        O TERÖRİST, CHP'Lİ ADAYIN KARDEŞİ ÇIKTI
        Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde öldürülen 7 teröristten, "Ahin" kod adlı Hacer Atabak'ın son genel seçimlerde CHP'nin Hakkâri İl Genel Meclis üyesi adayı Abdulhaluk Atabak'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde CHP'nin Hakkâri İl Genel Meclis üyesi adayı olan ve Şemdinli'de yaşayan Abdulhaluk Atabak, PKK'ya mali gelir ve finans sağlamak suçundan tutuklu bulunan örgüt üyelerini cezaevinde sık sık ziyaret etmişti.

        Teslim olan bir terörist de ifadesinde, Abdulhaluk Atabak'ın örgüte parasal destek sağladığını itiraf etmişti. Hacer Atabak'ın ise örgütün sözde Mahsum Korkmaz Subay Okulu ve Apollo Akademiler Komutanlığında yüzlerce teröriste bomba, silah ve suikast eğitimi verdiği belirlendi.

        Terörist elebaşlarından Duran Kalkan'ın bir dönem korumalığını da yapan Atabak, yine örgütün sözde "Ölümsüzler Taburu" adını verdiği 300 kişilik intihar saldırıları düzenlemek için ideolojik ve askeri eğitimden geçirilen kadın canlı bombanın eğitiminden sorumluydu. Sabah'ta yer alan habere göre, Hacer Atabak, Şemdinli-Çukurca- Derecik sınır hattında güvenlik güçlerine karşı çok sayıda mayınlı tuzak ve bombalı saldırıların faili olarak aranıyordu.

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