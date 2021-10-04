Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörü Mustafa Alişarlı kimdir? Prof. Dr. Mustafa Alişarlı kaç yaşında, nereli?

19 Mart 2014 tarihinden itibaren TÜBİTAK Tarım Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) Yürütme Komitesi Koordinatörü V. görevini yürütmektedir. 10 Mart 2017 tarihinden itibaren TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB) Başkanlığı V. görevini yürütmektedir.

TÜBİTAK (VHAG, TOGTAG, VAP, TARP, BİDEB, BMBF-INTENC (Almanya) Ortak Çağrı), Yüzüncü Yıl ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığınca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce, Samsun İl Özel İdaresi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığınca desteklenmiş toplam 22 projede yürütücü, yardımcı araştırmacı veya proje danışmanı olarak görev almıştır.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 56 bilimsel makale ve bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 45 bildiride yer almaktadır.