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    • 04.10.2021 16:08
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    MSB duyurdu! PKK'nın "ele geçirilmesi imkansız" dediği sözde Doğu karargahı ele geçirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve "ele geçirilmesi imkânsız" diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

    PKK’nın sözde Doğu karargahı ele geçirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.

    MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    Terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve "ele geçirilmesi imkânsız" diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.

    Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi.

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