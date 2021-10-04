MSB duyurdu! PKK'nın "ele geçirilmesi imkansız" dediği sözde Doğu karargahı ele geçirildi!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.

MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve "ele geçirilmesi imkânsız" diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.

Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi.