SON DAKİKA: İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, MİT İstanbul bölge başkanlığının çalışmaları neticesinde gerçekleştirildi. Operasyon yapılan şüphelilerin, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör ve büfelerdeki kamuya açık sabit hatlardan ardışık olarak ve aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edildi. Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi başka deliller de elde edildi.



46 ŞÜPHELİ İÇİN BASKIN

Sabahın ilk saatlerinde yapılan şafak operasyonunda 46 şüphelinin adreslerine baskınlar yapıldı. İstanbul merkezli 21 ilde yapılan operasyonlarda şüphelilerden 7'sinin örgütün sivil mahrem imamı, birinin ihraç edilmiş sivil memur olduğu belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, diğer şüphelilerin asker oldukları öğrenildi.