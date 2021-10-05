ÇÖKTÜ! Whatsapp, İnstagram ve Facebook düzeldi mi son dakika: Konfigürasyon nedir? Konfigürasyon ne demek?

Konfigürasyon nedir? Konfigürasyon ne demek? sorularının yanıtları Whatsapp, İnstagram ve Facebook'daki erişim sorununun ardından bir hayli araştırıldı. Uygulamalarda meydana gelen çökme sonrasında sorunun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı duyuruldu. Peki Konfigürasyon ne anlama geliyor? Whatsapp, İnstagram ve Facebook düzeldi mi son dakika?

WHATSAPP, İNSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇÖKTÜ ?

Whatsapp, İnstagram ve Facebook Türkiye saati ile 18.44'te çöktü. Uygulamalara erişim sorununa ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." açıklamasında bulundu.

WHATSAPP, İNSTAGRAM VE FACEBOOK DÜZELDİ Mİ SON DAKİKA?

WhatsApp, Instagram ve Facebook'taki sorun 6 saat sonra çözüldü. Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını belirtti.

KONFİGÜRASYON NEDİR, NE DEMEK?

Fransızcadan dilimize geçen Konfigürasyonkelimesi Türk Dil Kurumuna göre yapılandırma anlamına gelmektedir.

KONFİGÜRE ETMEK NE DEMEK?

Konfigürasyon kelime anlamı olarak yapılandırma anlamına gelmektedir. İngilizcedeki anlamı ise atomların uzayda dizilimleri ve düzenlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.

Dilimizde genelde konfigüre etmek şeklinde kullanılan bu kelime düzenlemek ya da yapılandırmak anlamlarına gelmektedir. Konfigürasyon kelimesi bilgisayar sistemlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bilgisayarda özellikle yazılım konfigürayonu ya da donanım konfigürasyonu ismi ile kullanılır. Bilgisayarı oluşturan parçalar ile bilgisayardaki programların ayarlanması bu kelime ile adlandırılır.

FACEBOOK HİSLERİ YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu. Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.