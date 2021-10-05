ÇÖKTÜ! Whatsapp, İnstagram ve Facebook düzeldi mi son dakika: Konfigürasyon nedir? Konfigürasyon ne demek?

Konfigürasyon nedir? Konfigürasyon ne demek? sorularının yanıtları Whatsapp, İnstagram ve Facebook'daki erişim sorununun ardından bir hayli araştırıldı. Uygulamalarda meydana gelen çökme sonrasında sorunun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı duyuruldu. Peki Konfigürasyon ne anlama geliyor? Whatsapp, İnstagram ve Facebook düzeldi mi son dakika?
WHATSAPP, İNSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇÖKTÜ ?
Whatsapp, İnstagram ve Facebook Türkiye saati ile 18.44'te çöktü. Uygulamalara erişim sorununa ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." açıklamasında bulundu.
WHATSAPP, İNSTAGRAM VE FACEBOOK DÜZELDİ Mİ SON DAKİKA?
WhatsApp, Instagram ve Facebook'taki sorun 6 saat sonra çözüldü. Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını belirtti.
KONFİGÜRASYON NEDİR, NE DEMEK?
Fransızcadan dilimize geçen Konfigürasyonkelimesi Türk Dil Kurumuna göre yapılandırma anlamına gelmektedir.
KONFİGÜRE ETMEK NE DEMEK?
Konfigürasyon kelime anlamı olarak yapılandırma anlamına gelmektedir. İngilizcedeki anlamı ise atomların uzayda dizilimleri ve düzenlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.
Dilimizde genelde konfigüre etmek şeklinde kullanılan bu kelime düzenlemek ya da yapılandırmak anlamlarına gelmektedir. Konfigürasyon kelimesi bilgisayar sistemlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bilgisayarda özellikle yazılım konfigürayonu ya da donanım konfigürasyonu ismi ile kullanılır. Bilgisayarı oluşturan parçalar ile bilgisayardaki programların ayarlanması bu kelime ile adlandırılır.
FACEBOOK HİSLERİ YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ
İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu. Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.
TWİTTER'DAN GÖNDERME!
Instagram, Facebook, ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşanırken Twitter'ın resmi hesabından "Gerçekten herkese merhaba" paylaşımı yapıldı. Bir süre sonra WhatsApp'tan gönderinin altına "Merhaba" yanıtı geldi.
Twitter CEO'su Jack Dorsey de WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.
''HİZMET KALİTESİ TAAHHÜTLERİ BULUNMUYOR''
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamanın devamında Facebook, İnstagram ve WhatsApp servislerindeki sorunun uzun süre geçmesine rağmen düzeltilmediğini belirterek, "Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor. Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor" ifadelerini kaydetti.
''TÜM VATANDAŞLARIMIZI YERLİ UYGULAMALARIMIZI KULLANMAYA DAVET EDİYORUM''
Sosyal medya platformalarında yaşanan sorunların yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini daha çok ortaya çıkardığının altını çizen Sayan, "Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum" dedi.
SORUNUN NEDENİ NE?
Sorunun nedeni hâlâ netlik kazanmazken, bir siber güvenlik firmasının üst düzey yetkilisi Dane Knecht, internet trafiğini ulaştırmak üzere ağlar tarafından kullanan Facebook Sınır Geçit Protokolü yollarının 'internetten çekildiğini' ifade etti.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; siber güvenlik uzmanı Kevin Beaumont, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu çok büyük bir konfigürasyon hatasına benziyor, Facebook şu sıralar esasen internette yok" ifadelerini kullandı.