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    • 05.10.2021 11:05
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    Son dakika: Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı var

    Son dakika haberine göre Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.

    32 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı var

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "eğitim danışmanı", "ilçe imamı" ve halen görevde olan astsubayların da aralarında yer aldığı 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında ByLock kullanıcıları, sözde "ilçe imamı", "eğitim danışmanı" ve halen görevde olan astsubayların da yer aldığı 58 şüpheli gözaltına alındı.

    Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı var
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