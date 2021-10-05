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    • 05.10.2021 15:50
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    Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

    Samsun Havza'da Ramazan Dursun (62) idaresindeki 59 FY 580 plakalı otomobil, Altınbaşak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, yapılan müdahalenin ardından Samsun’a sevk edildi.

    Samsun’da feci kaza!

    Samsun'un Havza ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

    İlçe merkezinden Celil Mahallesi'ne giden Ramazan Dursun (62) idaresindeki 59 FY 580 plakalı otomobil, Altınbaşak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

    Ters dönen araçta sıkışan sürücü, kaza yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı kaza kırım ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, yapılan müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

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