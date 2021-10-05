Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonları son dakika epilasyon yapmak yasak mı? Foto epilasyon nedir?

FOTO EPİLASYON NEDİR?

Adından da anlaşılacağı gibi, fotoğraf makinesinin, flaş ışığına benzeyen kuvvetli ve farklı dalga boylarında (550 – 1200 nm) ışık elemanları taşıyan, yüksek enerjili bir ışık sistemidir.



Bu sistemle yapılan epilasyon yönteminde, yüksek enerjili ışınlar uygulama yapılan bölgeye gönderilir. Bu ışınların, kıl kökleri etrafındaki "melanin" pigmenti tarafından tutulması sonucu, açığa çıkan ısı enerjisiyle kıl köklerinde tahribat gerçekleştirilir.



Uygulamada yüksek güç kullanımı nedeniyle, özellikle koyu ten rengine sahip kişilerde daha sık olmak üzere, yanık, su toplaması, ciltte açık renk beneklenme (hipopigmentasyon), koyu renk beneklenme (hiperpigmentasyon), cilt üzerinde kabuklanma gibi yan etkiler, nadir de olsa görülmektedir.