Son yıllarda güzellik salonlarında yapılan lazer epilasyon işlemleri vatandaşların sıklıkla tercih ettiği işlemlerden biri. Türkiye'de 100 bini aşkın güzellik salonu işletmesi bulunuyor. Ancak son dakika haberlerine göre güzellik merkezlerinde uygulanan lazer epilasyon işlemleri hakkında kritik bir karar çıktı. Türk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, güzellik salonlarında epilasyon cihazlarının kullanımına izin veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında dava açmıştı ve o dava sonuçlandı. Peki, Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonları son dakika epilasyon yapmak yasak mı? Foto epilasyon nedir? İşte konu hakkında detaylar!
GÜZELLİK SALONLARINDA EPİLASYON YASAKLANDI MI?
Güzellik merkezlerinin artış göstermesiyle birlikte insanlar artık kampanyalı fiyatlarla veya bölüme ait özel mevsimsel kampanya fiyatlarıyla lazer epilasyon için dermatolog ve estetik cerrahlar yerine güzellik salonlarını tercih eder oldu. Bununla birlikte Dermatolog ve Estetik cerrahları ile güzellik merkezleri arasında gerginlik oluştu. Gerginliğin sebebi ise, cerrahlar ve dermatologlar, foto epilasyon cihazının tıbbi cihaz olduğunu ve bu cihazı uzman olmayan kişilerin kullanmaması gerektiğini savunuyor.
Bu konuyu yargıya da taşıyan tıpçılar, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında bahsi geçen merkezlere dava açtılar. Yaklaşık beş süren yargılama sonrası Daire kararını verdi. Daire, 30 Mart 2017'de Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin iki maddesini de iptal etti.