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    Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonları son dakika epilasyon yapmak yasak mı? Foto epilasyon nedir?

    Bildindiği üzere güzellik merkezlerinde lazer epilasyon cihazlarıyla işlem yapılabiliyor. Türkiye'de son dönemlerde güzellik salonlarında yapılan epilasyon işlemleri vatandaşların sıklıkla tercih ettiği işlemler arasında yer alıyordu. Ancak Güzellik Salonları ile Dermatolog ve Estetik cerrahlar arasında yıllardır bir gerilim sürüyordu. Bu bağlamda Türk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, güzellik salonlarında epilasyon cihazlarının kullanımına izin veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında dava açmıştı. Dava sonuçlandı ve güzellik salonları için kritik bir karar ortaya çıktı. Peki, Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik merkezlerinde epilasyon yasak mı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonları son dakika epilasyon yapmak yasak mı?

    Son yıllarda güzellik salonlarında yapılan lazer epilasyon işlemleri vatandaşların sıklıkla tercih ettiği işlemlerden biri. Türkiye'de 100 bini aşkın güzellik salonu işletmesi bulunuyor. Ancak son dakika haberlerine göre güzellik merkezlerinde uygulanan lazer epilasyon işlemleri hakkında kritik bir karar çıktı. Türk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, güzellik salonlarında epilasyon cihazlarının kullanımına izin veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında dava açmıştı ve o dava sonuçlandı. Peki, Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonları son dakika epilasyon yapmak yasak mı? Foto epilasyon nedir? İşte konu hakkında detaylar!

    GÜZELLİK SALONLARINDA EPİLASYON YASAKLANDI MI?

    Güzellik merkezlerinin artış göstermesiyle birlikte insanlar artık kampanyalı fiyatlarla veya bölüme ait özel mevsimsel kampanya fiyatlarıyla lazer epilasyon için dermatolog ve estetik cerrahlar yerine güzellik salonlarını tercih eder oldu. Bununla birlikte Dermatolog ve Estetik cerrahları ile güzellik merkezleri arasında gerginlik oluştu. Gerginliğin sebebi ise, cerrahlar ve dermatologlar, foto epilasyon cihazının tıbbi cihaz olduğunu ve bu cihazı uzman olmayan kişilerin kullanmaması gerektiğini savunuyor.

    Bu konuyu yargıya da taşıyan tıpçılar, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında bahsi geçen merkezlere dava açtılar. Yaklaşık beş süren yargılama sonrası Daire kararını verdi. Daire, 30 Mart 2017'de Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin iki maddesini de iptal etti.

        GÜZELLİK MERKEZLERİNDE EPİLASYON YASAK MI?

        Danıştay Onuncu Daire'de görülen davada sonuç belli oldu. Dermatolog ve estetik cerrahların açtığı davada, güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılmasına izin veren yönetmeliği iptal etti. Danıştay'ın bu kararına göre artık güzellik salonlarında foto epilasyon gibi bazı tıbbı cihazlar kullanılamayacak. İptal karar sonrası denetimler sıklaştı.

        FOTO EPİLASYON NEDİR?

        Adından da anlaşılacağı gibi, fotoğraf makinesinin, flaş ışığına benzeyen kuvvetli ve farklı dalga boylarında (550 – 1200 nm) ışık elemanları taşıyan, yüksek enerjili bir ışık sistemidir.

        Bu sistemle yapılan epilasyon yönteminde, yüksek enerjili ışınlar uygulama yapılan bölgeye gönderilir. Bu ışınların, kıl kökleri etrafındaki "melanin" pigmenti tarafından tutulması sonucu, açığa çıkan ısı enerjisiyle kıl köklerinde tahribat gerçekleştirilir.

        Uygulamada yüksek güç kullanımı nedeniyle, özellikle koyu ten rengine sahip kişilerde daha sık olmak üzere, yanık, su toplaması, ciltte açık renk beneklenme (hipopigmentasyon), koyu renk beneklenme (hiperpigmentasyon), cilt üzerinde kabuklanma gibi yan etkiler, nadir de olsa görülmektedir.
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