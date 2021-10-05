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    • Güncel
    • 05.10.2021 08:49
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    • 06.10.2021 07:40
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    Sağanak, kar ve fırtına kapıda! 6 Ekim Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

    Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında bazı illerimiz için yağmur, sağanak, karla karışık yağmur ve yer yer kar uyarısı yapıldı. Peki bugün hangi illerimizde kar yağışı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre hava durumu tahmini.

    Sağanak, kar ve fırtına kapıda!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Tokat çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .

        A.KARAHİSAR °C, 17°C
        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 26°C
        Az bulutlu

        İZMİR °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 25°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 16°C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 20°C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 15°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA 7°C, 22°C
        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusunda pus hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu



        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 11°C
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KARS °C, 7°C
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        MALATYA °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 24°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 24°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel Sağanak, kar ve fırtına kapıda! 6 Ekim Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
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