Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu oldu. Uslu'nun ataması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Üniversitenin yeni genç rektörü hakkında bir çok soru gündeme geldi. Bu kapsamda en çok Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörü Hasan Uslu kimdir? Prof. Dr. Hasan Uslu kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. İşte Uslu'nun biyografisi...

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ HASAN USLU KİMDİR?

Prof. Dr. Hasan Uslu, 2020 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde MYO/Yüksekokul Müdürü olarak görev yapmıştır. 2018-2019 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Rektör yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2016 ve 2018 yılları arasında İstanbul Esenyurt Üniversitesinde MYO/Yüksekokul Müdürü olarak çalışmıştır. 2016-2017 yıllarında da aynı üniversitede Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2017-2018 yıllarında İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Aynı yıllarda aynı üniversiteye Dekan olarak gelmiştir. 2010-2012 yıllarında da Beykent Üniversitesi'ne Bölüm Başkan Yardımcısı olarak gelmiştir.

5 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştır.

HASAN USLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun yaşı ve memleketi hakkındaki bilgilere henüz ulaşılamamıştır.