Son dakika: Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisine haksız rekabetten 2 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi "müşteki", Uber Türkiye yetkilisi ABD vatandaşı Francois Pascal Chadwick da "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianamede, Uber Türkiye'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara aykırı hareket ederek, mobil cihaz uygulaması aracılığıyla tarifeli yolcu taşımacılığı yaptığı ve buna aracılık ettiği iddiasına ilişkin şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Şikayet dilekçesinde, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi ve Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin İstanbul'da "Uber XL" adı verilen araçlarla yaptığı taksicilik tarifeli yolcu taşımacılığının haksız rekabet suçunu oluşturduğuna yer verildiği aktarılan iddianamede, soruşturmada, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi'nin yetkilisi ve müdürü olarak görev yapan kişinin Barış İ. olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.
UBER YETKİLİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İddianamede, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin suç tarihi itibarıyla yetkilisinin ABD'de yaşayan ve Türkiye'ye hiç gelmediği tespit edilen Francois Pascal Chadwick olduğu aktarıldı.
Şüpheli François Pascal Chadwick'in şikayetle ilgili savunmasını yazılı olarak ABD'deki noter aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin savunmasında "haksız rekabet" kapsamında herhangi bir eylemlerinin olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediği bilgisine yer verildi.