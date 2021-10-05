Son dakika: Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisine haksız rekabetten 2 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi "müşteki", Uber Türkiye yetkilisi ABD vatandaşı Francois Pascal Chadwick da "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Uber Türkiye'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara aykırı hareket ederek, mobil cihaz uygulaması aracılığıyla tarifeli yolcu taşımacılığı yaptığı ve buna aracılık ettiği iddiasına ilişkin şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.