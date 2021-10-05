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    • 05.10.2021 14:44
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    Kırklareli'nde 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

    Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan incelemede tanklar içerisinde 2 ton 800 litre yağ karışımlı, kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

    Kaçakçılara aman yok! 2 tonu aşkın akaryakıt...

    Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt olduğu değerlendiren sıvı ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler, kasasına üç plastik tank yüklü kamyoneti takibe aldı. Kamyoneti bir süre takip eden ekipler Babaeski ilçesinde durdurdu.

    Yapılan incelemede tanklar içerisinde 2 ton 800 litre yağ karışımlı, kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

    Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Kırklareli'nde 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi
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