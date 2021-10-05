Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi TBMM Çevre Komisyonunda oy birliğiyle kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre de Akdeniz çanağında bulunan ülkeler için büyük risk bulunduğunu vurgulayan Birpınar, bu raporlara göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 derece üzerine çıkarsa orman yangınlarının yüzde 47, 2 derece üzerine çıkarsa yüzde 67, 3 derece çıkarsa yüzde 97 artacağına dikkati çekti.

Kuraklık, sel ve bunların yol açacağı göçlere de değinen Birpınar, iklim değişikliği parametresinin göz önüne alınması gerektiğini kaydetti.

İklim değişikliğiyle ilgili mücadelenin tek başına olamayacağını belirten Birpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu denklemin bir parçası olmak zorundayız. Dünyada iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye, 84 milyonluk nüfusla katkı vermek zorundayız. Bizim taraf olmamız çok önemli. Ekonomik büyüklüğü, sanayisi, ormanlarıyla iklim değişikliğiyle olumlu ya da olumsuz manada mücadele etme noktasında belki 20 ülkeden çok daha kıymetlidir, nüfus büyüklüğü ve yapması gereken işler olarak. Zarar görmesi noktasında bir o kadar sıkıntılıydı. Onun için müzakerelerin doğru yapılması gerekiyordu."