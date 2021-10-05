Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi TBMM Çevre Komisyonunda oy birliğiyle kabul edildi

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Çevre Komisyonunda görüşüldü. Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplandı.
Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Paris İklim Anlaşması'nın hem Türkiye'yi hem dünyayı ilgilendiren bir anlaşma olduğunu belirterek, Türkiye'nin küresel bir güç olduğunu ve uluslararası anlaşmalarda, topluluklarda verilen görevleri de fazlasıyla yerine getirdiğini kaydetti.
Türkiye'nin çevre konusunda attığı adımları ve çıkarttığı kanunlara dair bilgiler veren Balta, Türkiye'nin bugüne kadar Paris Anlaşması sürecinde küresel bir güç olarak yapılan adaletsizlikleri gündeme getirdiğini dile getirdi.
Balta, Türkiye'nin küresel hiçbir soruna kayıtsız kalmadığını ve bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapacağını vurgulayarak, Türkiye'nin yaşanabilecek bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak için çalışacağını bildirdi.
Komisyonun tali komisyon olduğuna işaret eden Balta, yapılacak görüşmenin "uygun bulma" görüşmesi olduğunu, toplantı sonunda "genel uygunluk görüşünün", esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna bildirileceğini anlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ise komisyonda yaptığı sunumda, Paris İklim Anlaşması hakkında bilgi verdi.
İklim değişikliğinin Türkiye'yi ve dünyayı etkilediğini anlatan Birpınar, iklimi değiştirenlerin insanlar olduğunu söyledi.
Birpınar, 1970'den beri dünyada afetlerin 5 kat arttığını belirterek, doğa olaylarının artmasının küresel ekonomiye etkisinin 3.6 trilyon dolar olduğunu ifade etti.