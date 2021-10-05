Ankara 2 No'lu Baro için kuruluş dilekçesi Türkiye Barolar Birliğine verildi

Ankara 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki grup, 2050 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliğine teslim etti.
Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Korkmaz, Ankara 2 No'lu Baro kuruluş sürecinin tamamlandığını belirterek, "Üye sayısı itibarıyla ülkemizin 12. büyük barosunun hukuk sistemimiz ve avukatlık mesleğine kazanım sağlamasını ümit ediyoruz." dedi.
Avukatlık mesleği için sorun teşkil eden sorunların çözümü konusunda her türlü gayreti göstereceklerini dile getiren Korkmaz, aynı şehirde on binlerce avukat için birden fazla baronun çalışacak olmasını anlamlı bulduklarını söyledi.