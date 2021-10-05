Ankara 2 No'lu Baro için kuruluş dilekçesi Türkiye Barolar Birliğine verildi

Bu şekilde eksiklerin daha kolay giderileceğine inandıklarını dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Mesleğe ve meslektaşlara hizmet konusunda rekabet içerisinde güzel işler çıkarılacağına inanıyoruz. Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sürekli diyaloğu zorlayan, sadece ve sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza odaklanacağımızı ifade etmek isteriz. Mesleğimizin sorunlarını biliyoruz ve çözümü konusunda da güçlü bir motivasyon içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 'İyi ki Ankara'da ikinci bir baro kuruldu' dedirtmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."