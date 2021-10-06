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    • 06.10.2021 07:07
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    6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi? Bugün toplu taşıma araçları ücretsiz mi, bedava mı? Saat kaça kadar ücretsiz?

    İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm coşkusuyla kutlanıyor. Vatandaşlar bu özel günde İstanbul'da otobüs, metrobüs, tramvay, vapur, metro gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz, bedava olup olmadığını merak ediyor. Peki 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi? Bugün toplu taşıma araçları ücretsiz mi, bedava mı? Saat kaça kadar ücretsiz?

    takvim.com.tr
    Bugün toplu taşıma araçları ücretsiz mi, bedava mı?

    6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? Bugün toplu taşıma araçları ücretsiz mi, bedava mı? Saat kaça kadar ücretsiz? soruları sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş günü dolayısıyla mergakentte pek çok etkinlik düzenlenecek. Bir yandan da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur gibi toplu ulaşımın bedava olup olmadığı merak ediliyor. İETT'den beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

    6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

    6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil değildir. 2201 Resmi tatil günleri şöyle;

    Yılbaşı
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    Ramazan Bayramı

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    Kurban Bayramı
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

    6 EKİM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    6 Ekim'de İstanbul'daki tüm okullar tam gün eğitim ve öğretime devam edecektir.

    BUGÜN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

    6 Ekim'de toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

    Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi.

    6 EKİM'DE İETT, OTOBÜS, METROBÜS, TRAMVAY BEDAVA MI?

    6 Ekim'de İETT, otobüs, metrobüs, tramvay saat 00.00'dan 23.59'a kadar bedava, ücretsiz olacak.

    6 EKİM'DE NE OLDU?

    İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

    4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal sırasında 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı.

    Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girişiyle şehir özgürlüğüne kavuştu.
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    Haberler Güncel 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi? Bugün toplu taşıma araçları ücretsiz mi, bedava mı? Saat kaça kadar ücretsiz?
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