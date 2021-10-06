6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? Bugün toplu taşıma araçları ücretsiz mi, bedava mı? Saat kaça kadar ücretsiz? soruları sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş günü dolayısıyla mergakentte pek çok etkinlik düzenlenecek. Bir yandan da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur gibi toplu ulaşımın bedava olup olmadığı merak ediliyor. İETT'den beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil değildir. 2201 Resmi tatil günleri şöyle;

Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

6 EKİM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim'de İstanbul'daki tüm okullar tam gün eğitim ve öğretime devam edecektir.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

6 Ekim'de toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi.