Yerli arabada üretime ne zaman başlanacak? TOGG Ceo'su Karakaş tarih verdi

Bursa Uludağ Üniversitesi 2021- 2022 Akademik Yılı açılış töreni Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş ve akademisyenler katıldı. Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği açılış köreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Topluma sırtını dönen, topluma buyurgan tavırla yaklaşan değil, toplumun bir ferdi olan, toplumun ortak aklı görevini ifa eden bir üniversite hedefliyoruz. Bunun için de belediyelerle, merkezi yönetimlerle STK'larla, kimden talep gelirse bu taleplere 'hayır' demiyoruz" ifadelerini kullandı.
'SİBER GÜVENLİĞE ODAKLANIN'
TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, BUÜ'nün akademik yılı ilk dersini verdi. Öğrencilere ve öğretim üyelerine seslenen Karakaş, "Bu dijital dünyada siber güvenlik uzmanlığı şu anda kıt. Konuda uzman bulmak zor, ciddi bir boşluk var. Buraya odaklanmanızı tavsiye ederim. Eğer nesnelerin internetine, bulut bilişimine, siber güvenliğe hakimseniz geriye bir tane konu kalıyor; o da enerji. Temiz enerji çözümü. Entegre batarya üretim sisteminde elektrik ve elektronikle birleştiği her noktada dünyada ciddi potansiyeller var. Şöyle bir örnek vereyim. Avrupa'da 3 sene önce lityum batarya kapasitesi 50 megawatt (MW) saatin altındaydı. Şimdi 600'ün üzerinde ve bine doğru gidiyor" dedi.
'DOĞRU YATIRIM YAPTIK'
Otomotiv sektöründeki çip krizine değinen Karakaş, "Eğer kapasite açıkları yeterince hızlı kapatılmazsa yakın zamanda hücre krizi de çıkar. Çünkü elektrikli araçlara o kadar hızlı dönüşüm oluyor ki bunun altını doldurmak şu an zor gözüküyor. Biz o nedenle doğru zamanda doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz.