Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank canlı yayında açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin heyecanla takip ettiği TEKNOFEST'te. Bakan Varank, TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu.
"5 MİLYONDAN FAZLA ÖDÜL DAĞITILACAK"
Ödüller hakkında bilgi veren Bakan Varank TEKNOFEST'e katılımdan memnun olduğunu belirtti.
Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Festivale olan ilgiden çok memnunuz. Aileler yoğun bir şekilde akın etti. TEKNOFEST'in en önemli ayaklarından biri teknoloji yarışmaları. Sayın Başkanımız da bugün burada olacak ve ödülleri dağıtacak. 5 milyonun üzerinde ödüllerimiz var. 1., 2. ve 3.'ler ödüllendirilecek." dedi.