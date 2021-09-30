Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme! Resmen kuruldu

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında etkinlik alanında bir araya geldiler. Basın ile konuşan üçlü, yerli otomobil hakkındaki soruları yanıtlamayı ihmal etmedi.

Bakan Varank, "Ben alanda geziyorum, Türkiye'nin otomobiline olan ilgi benden daha fazla. Kimse Bakan'a bakmıyor ama arabaya bakıyor. İnşallah orada da süreçler planladığımız şekilde devam edecek. Biz Türkiye'nin otomobili projesiyle dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabını vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.