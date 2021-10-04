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    Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Whatsapp çöktü mü? 5 Ekim Whatsapp neden açılmıyor?

    WhatsApp'ta bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? 5 Ekim Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor?

    Whatsapp çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta bazı erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Aynı sorun Instagram uygulamasında da yaşanıyor. Milyonlarca kişi arama motorlarında, Whatsapp çöktü mü? 5 Ekim Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Sorularına yanıt arıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan konu hakkında ilk açıklama geldi. İşte cevabı!

    SON DAKİKA: WHATSAPP FACEBOOK VE INSTAGRAM ERİŞİME AÇILDI

    Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi.

    Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

    WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

    Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

    INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.

        AÇIKLAMA GELDİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

        WHATSAPP HAKKINDA

        WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.

        Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.

        WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.
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        Facebook, Whatsapp ve Instagram neden çöktü? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
        Haberler Güncel Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Whatsapp çöktü mü? 5 Ekim Whatsapp neden açılmıyor?
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