Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Whatsapp çöktü mü? 5 Ekim Whatsapp neden açılmıyor?

Whatsapp çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta bazı erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Aynı sorun Instagram uygulamasında da yaşanıyor. Milyonlarca kişi arama motorlarında, Whatsapp çöktü mü? 5 Ekim Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? Sorularına yanıt arıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan konu hakkında ilk açıklama geldi. İşte cevabı!
SON DAKİKA: WHATSAPP FACEBOOK VE INSTAGRAM ERİŞİME AÇILDI
Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi.
Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.
WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA
Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.