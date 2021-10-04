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    • 04.10.2021 19:17
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    Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook'a giriş yapamıyorum sorunu nasıl çözülür?

    Facebook çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Facebook'a giriş yapmaya çalışan kişiler bazı erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Aynı sorun Instagram ve Whatsapp uygulamasında da yaşanıyor. Milyonlarca kişi arama motorlarında, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook'a giriş yapamıyorum sorunu nasıl çözülür? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?

    Facebook'ta bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook'a giriş yapamıyorum sorunu nasıl çözülür? İşte detaylar!

    FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR? FACEBOOK GİRİŞ YAPILMIYOR SORUNU!

    Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

    Dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma programı WhatsApp'ta bir çökme yaşandı. WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.

    Öte yandan sıkça kullanılan sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'da da çökme yaşandı.

        AÇIKLAMA GELDİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.
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        Haberler Güncel Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook'a giriş yapamıyorum sorunu nasıl çözülür?
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