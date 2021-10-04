Facebook'ta bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook'a giriş yapamıyorum sorunu nasıl çözülür? İşte detaylar!
FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR? FACEBOOK GİRİŞ YAPILMIYOR SORUNU!
Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor.
Dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma programı WhatsApp'ta bir çökme yaşandı. WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.
Öte yandan sıkça kullanılan sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'da da çökme yaşandı.