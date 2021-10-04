Facebook'ta bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook'a giriş yapamıyorum sorunu nasıl çözülür? İşte detaylar!