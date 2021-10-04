Ünlü astrolog Oğuzhan Ceyhan'dan "onurum kırıldı" şikayeti! Astrologların savaşı adliyede bitti

Ünlü astrolog Oğuzhan Ceyhan sosyal medya üzerinden hakkında yapılan yorumlara savaş açtı. Avukatı aracılığı ile savcılığın kapısını çaldı. "Kişilik haklarım zedelendi, rencide edildim" diyerek yorum sahibinin cezalandırılmasını istedi.

SOSYAL MEDYADA BAŞLADI, ADLİYEDE SON BULDU

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan, kendi ismiyle açtığı okulda astroloji dersleri veren ünlü astrolog Oğuzhan Ceyhan'ı savcılığın kapısına getiren olay sosyal mecrada başladı, adliyede son buldu. Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te adına açılmış başlıktaki yorumları okuyan Ceyhan'ı 'medusastroloji' isimli kullanıcının yorumları rahatsız etti. Rahatsızlığın boyutu öyle şiddetliydi ki avukatı suç duyurusu dilekçesi verdi.

"KİŞİLİK HAKLARI ZEDELENDİ"

Dilekçede 'medusastraloji' kullanıcı adlı kişinin Oğuzhan Ceyhan'a yazdığı yorumlara yer verilerek kullanıcının ünlü astroloğa "eziyetçi, şeytan, sadist, mazoşist" dediği aktarıldı. Ceyhan'ın Türkiye'de tanınmış uzman astrologlardan olduğu, bunun yanı sıra gezgin, tarihsel araştırmacı ve geçmiş yaşam deneyimlerinin öğrenildiği psiko-regresyon uzmanı gibi donanımlara sahip olduğu belirtildi. Bu donanımlara sahip ünlü astroloğun sosyal medyada hakarete uğrayarak kişilik haklarının zedelendiği kaydedildi.



"İTİBARSIZLAŞTIRDI, RENCİDE ETTİ"

Yorumu yapan kişinin Oğuzhan Ceyhan'ı sosyal medyada küçük düşürmeye çalıştığı anlatılan dilekçede, Ceyhan'ın yanı sıra müşterilerine yönelik de hakarette bulunduğu ifade edildi. Sabah'ın haberine göre y orumların itibarsızlaştırma amaçlı yapıldığı kaydedilirken, hukuka uygun olmadığı da belirtildi. Ceyhan'ın yorumlar karşısında ağırbaşlılığını koruduğu ancak toplum nazarında rencide edildiği vurgulandı. Söz konusu yorumu yazan hesabın tespit edilmesi istenen dilekçede, "Oğuzhan Ceyhan onur kırıcı davranışlara, manevi anlamda telafisi mümkün olmayan zararlara maruz bırakıldı" denilerek şüpheli hakkında dava açılması ve cezalandırılması talep edildi.