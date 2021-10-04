Duraktaki trafik cinayetinde ceza itirazı! Yargıtay cezayı çok boldu aile isyan etti: Bir gün bile tutuklanmadı

İşten eve dönmek üzere 28 Temmuz 2015'te yola çıkan 36 yaşındaki Barış Ördek'e Şile yolu üzerinde otobüsten indiği sırada Tayfun Durmuş (31) otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25-30 metre sürüklenen Ördek, 6 gün hastanede tedavi görmesinin ardından hayatını kaybetti.
ARAÇ ŞOFÖRÜ ASLİ KUSURLU BULUNMUŞTU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede özel halk otobüsü şoförü sanık Servet Demirci ve otomobil sürücüsü Tayfun Durmuş sanık sıfatıyla yer aldı. Olaya ilişkin gelen bilirkişi raporunda ise otomobil sürücüsü Durmuş asli kusurlu bulunurken, otobüs şoförü Demirci tali kusurlu ve ölen Barış Ördek'in kusursuz olduğu vurgulandı.
6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
İddianamede yer alan raporda otobüs şoförü Demirci'nin indirme-bindirme kurallarına uymadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtildi. Raporda Durmuş'un ise geçme yasağı olan yerden geçtiği, seyir emniyetini ihlal ettiği, hızını trafik güvenliğine göre ayarlamadığı kaydedildi. Aynı zamanda iddianamede 2 sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
DİĞER ARAÇLARA ÇARPMAMAK İÇİN DURAĞA GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ
Sabah'te yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada otobüs şoförü Servet Demirci, kendisi hareket ettikten sonra kazanın meydana geldiğini savundu. Diğer sanık Durmuş ise 90-100 kilometre hızla ilerlediği sırada diğer araçların yavaşladığını, onlara çarpmamak için otobüs durağına girdiğini ve Ördek'e çarptığını söyledi. Ördek'i hastaneye götürdüğünü kaydeden Durmuş, pişman olduğunu da dile getirdi.
6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme, 2017 yılında verdiği kararda, sanık Tayfun Durmuş'u 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken Durmuş'un ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el koyulmasına karar verdi. Mahkeme otobüs şoförü Demirci'nin ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.