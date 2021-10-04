Duraktaki trafik cinayetinde ceza itirazı! Yargıtay cezayı çok boldu aile isyan etti: Bir gün bile tutuklanmadı

YARGITAY CEZAYI FAZLA BULDU

Barış Ördek'in ailesi cezayı az bularak mahkeme kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise kazanın gerçekleştiği yan yolda sadece belediye otobüslerine ait olduğuna dair bir işaret veya levha bulunmadığını, sadece anayolu ayıran kaldırım üzerinde bulunan tabelanın yönlendirme tabelası olduğunu vurguladı. Yargıtay, yerel mahkemenin fazla ceza verdiğine kanaat getirerek kararı bozup yerel mahkemeye gönderdi.

'YARGITAY SANIĞI KORUMUŞTUR'

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından dava yerel mahkemede yeniden görüldü. Duruşmaya maktul Barış Ördek'in babası Hüseyin Ördek, ağabeyi Yusuf Ördek, ablası Keziban Pekşen, Aziz Çayan ile aile avukatı Yunus Usahabipoğlu katıldı. Duruşmada Aziz Çayan, Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediğini belirterek 'Yargıtay sanığı korumuştur, Ördek ailesini mağdur etmiştir. Biz kendi adaletimizi mi sağlayalım, katil niye mahkemeye katılmıyor. Ben sanığın tutuklanmasını talep ediyorum' ifadelerini kullandı. Maktulün babası Hüseyin Ördek ise 'Acım çoktur, oğlumdan sonra eşim de ölmüştür' dedi.