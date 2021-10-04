Twitter çöktü mü son dakika? 4 Ekim Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Twitter hata oluştu sorunu nasıl çözülür?

Twitter'da bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, Twitter çöktü mü son dakika? 4 Ekim Twitter neden açılmıyor? Twitter hata oluştu sorunu nasıl çözülür? İşte tüm detaylar!
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaşanan bazı problemler sonrası erişim normale döndü. Kullanıcılar cihazlarından erişim sağlayarak paylaşım yapmaya devam edebiliyorlar.
Sosyal medyada ve sorun bildirilen sitelerde ise konuyla ilgili hata bildirimi yer almıyor.
Bir çok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Dünya genelinde yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.
TWİTTER SORUN ÇÖZÜMÜ!
Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:
Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.
Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.
Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.
Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.
Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:
Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.