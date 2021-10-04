Twitter çöktü mü son dakika? 4 Ekim Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Twitter hata oluştu sorunu nasıl çözülür?

Uygulama verilerini silmeyi deneyin

Uygulama verilerinin silinmesi, uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlayabilir ve sık karşılaşılan birçok sorunu çözer. Uygulamadan verilerin silinmesi, hesabınızı ya da hesap bilgilerinizi uygulamadan kaldırmaz; ancak bildirim ve senkronizasyon ayarlarınızı varsayılan ayarlara sıfırlar.

Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.

Uygulamalar öğesini seçin.

Twitter uygulamasını seçin, aşağı kaydırın ve Verileri Sil öğesine dokunun.

Verilerinizi sildikten sonra hâlâ sorun yaşıyorsanız telefonunuzu kapatıp açmayı deneyin.

Saat diliminizin otomatik olarak güncellenmek üzere ayarlandığından emin olun

Giriş yapmaya çalışırken "Yetkisiz" veya "Geçersiz kullanıcı adı ve Şifre" mesajlarını görüyorsanız bu durum, büyük olasılıkla hatalı saat dilimi ayarları veya eski bir Twitter istemci uygulaması sürümünden kaynaklanmaktadır. Lütfen Twitter istemcinizin en yeni sürümünü kullandığınızdan, ayrıca tarih, saat ve saat dilimi ayarlarınızın otomatik olarak güncelleneceğinden emin olun.

Ana ekranınızda menü butonuna basın.

Ayarlar öğesine dokunun.

Tarih & ve Saat öğesini seçin.

Otomatik Olarak Ayarla seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Uygulamadan çıkın ve yeniden giriş yapın

Uygulama verilerini silmek veya telefonunuzu kapatıp yeniden açmak işe yaramadıysa uygulamadan çıkış yapıp sonra yeniden giriş yapmayı denemelisiniz. Hesabınızda giriş onaylamayı etkinleştirdiyseniz çıkış yapmadan önce bir yedekleme kodu kaydettiğinizden emin olun.

Ağ bağlantınızı kontrol edin

Önce cihazınızı kapatıp birkaç dakika beklemeyi deneyin. Cihazınızı tekrar açın ve güçlü bir veri bağlantınız olduğunu doğrulayın.

Android İçin Twitter uygulamasına bağlanmak amacıyla WiFi kullanıyorsanız başka bir WiFi bağlantısı deneyin. Biri çalışırken diğeri çalışmıyorsa bunun sebebi, büyük olasılıkla WiFi bağlantısının SSL'i kabul etmemesi veya Twitter'ı engellemesidir.

Mobil ağ bağlantısına sahipken WiFi açıksa cihazınız varsayılan olarak WiFi bağlantısını kullanır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Uygulamayı kaldırın ve yeniden yükleyin

Hesabınızda giriş onaylamayı etkinleştirdiyseniz uygulamayı kaldırmadan önce bir yedekleme kodu kaydettiğinizden emin olun.

Android İçin Twitter uygulamasını kaldırma:

Ana ekranınızda menü butonuna basın ve Uygulamalar öğesini seçin.

Uygulamaları Yönet öğesini seçin.