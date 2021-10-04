Süperonline, TTNET, D Smart, Türk Telekom, Vodefone, Türknet, Kablonet internet ne zaman gelecek? 4 Ekim internet kesintisi ne zaman düzelir?

İnternet ne zaman gelecek? Soruları araştırılmaya başlandı. Tüm dünyada Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor. Öte yandan internette de sorun yaşandığı söyleniyor. Peki, Süperonline, TTNET, D Smart, Türk Telekom, Vodefone, Turknet, Kablonet internet wifi ne zaman gelecek? 4 Ekim internet kesintisi ne zaman düzelir? İşte konu hakkında detaylar!
Süperonline, TTNET, D Smart, Türk Telekom, Vodefone, Turknet, Kablonet internet ne zaman gelecek? 4 Ekim internet kesintisi ne zaman düzelir?
Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısı, evdeki internetlerini kullanmada problem yaşıyor. Türkiye genelinde yaşanan bu problem, kullanıcıların internetlerini kullanmasını zorlaştırıyor. Konuya ilişkin internet sağlayıcılarından henüz bir açıklama gelmedi.
Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor. Yaşanan bu problemin 1-2 saat içinde düzelmesi bekleniyor.
Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.