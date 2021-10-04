Süperonline, TTNET, D Smart, Türk Telekom, Vodefone, Türknet, Kablonet internet ne zaman gelecek? 4 Ekim internet kesintisi ne zaman düzelir?

İnternet ne zaman gelecek? Soruları araştırılmaya başlandı. Tüm dünyada Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor. Öte yandan internette de sorun yaşandığı söyleniyor. Peki, Süperonline, TTNET, D Smart, Türk Telekom, Vodefone, Turknet, Kablonet internet wifi ne zaman gelecek? 4 Ekim internet kesintisi ne zaman düzelir? İşte konu hakkında detaylar!