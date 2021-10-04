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    • 04.10.2021 22:55
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    e-Devlet'ten 'Veri sızıntısı' iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor! e-Nabız, EBA ve ÖSYM...

    Son dakika haberleri... e-Devlet'ten Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik 'veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

    ’Veri sızıntısı’ iddiası yalan çıktı!

    Oda TV, Onedio ve T24 gibi CHP'ye yakın yayın organlarında yer alan 'e-Nabız sistemine sızıldığı ve bilgilerin para karşılığında satışa sunulduğu' iddialarına ilişkin yalanlama geldi.

    "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
    Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddialarına ilişkin e-Devlet'ten yapılan açıklamada "Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.



    Dijital veri sızıntısı iddiaları üzerine e-Devlet Kapısı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı teknik kontrollerde kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır. Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği anlaşılmıştır.

    Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması konusunda en etkin koruma yöntemi olacaktır. Bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmaları konusunda tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir

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    Haberler Güncel e-Devlet'ten 'Veri sızıntısı' iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor! e-Nabız, EBA ve ÖSYM...
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