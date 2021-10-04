Siber saldırı nedir? 4 Ekim Sosyal medyada siber saldırı mı var? Gerçek zamanlı canlı siber saldırı haritası!

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı, beraberinde siber riskleri ve siber tehditleri de beraberinde getiriyor. Bugün Instagram, Whatsappp, Instagram ve birçok sosyal medya platformlarında büyük bir erişim sorunu yaşanıyor. Bu gelişmelerin arkasından siber saldırı iddiaları öne sürülüyor. Peki, Siber saldırı nedir? Sosyal medyada siber saldırı mı var? Gerçek zamanlı canlı siber saldırı haritası!
SİBER SALDIRI MI VAR?
Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.
"İŞLERİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.