Siber saldırı nedir? 4 Ekim Sosyal medyada siber saldırı mı var? Gerçek zamanlı canlı siber saldırı haritası!

FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: ÖZÜR DİLERİZ

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Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.