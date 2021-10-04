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    • 04.10.2021 23:53
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    Siber saldırı nedir? 4 Ekim Sosyal medyada siber saldırı mı var? Gerçek zamanlı canlı siber saldırı haritası!

    Tüm dünyada Instagram, Whatsappp, Instagram ve birçok sosyal medya platformlarında büyük bir erişim sorunu yaşanıyor. Bu gelişmelerin arkasından siber saldırı olduğu yönünde iddialar ileri sürülüyor. Erişim problemi nedeniyle facebook, whatsapp ve instagram tarafından açıklamalar geliyor. Peki, Siber saldırı nedir? Tüm dünyada siber saldırı mı var? Gerçek zamanlı canlı siber saldırı haritası!

    takvim.com.tr
    Siber saldırı nedir? 4 Ekim Sosyal medyada siber saldırı mı var? Gerçek zamanlı canlı siber saldırı haritası!

    İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı, beraberinde siber riskleri ve siber tehditleri de beraberinde getiriyor. Bugün Instagram, Whatsappp, Instagram ve birçok sosyal medya platformlarında büyük bir erişim sorunu yaşanıyor. Bu gelişmelerin arkasından siber saldırı iddiaları öne sürülüyor. Peki, Siber saldırı nedir? Sosyal medyada siber saldırı mı var? Gerçek zamanlı canlı siber saldırı haritası!

    SİBER SALDIRI MI VAR?

    Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.

    "İŞLERİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

    Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

        FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: ÖZÜR DİLERİZ
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        Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

        INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN

        Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.
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        Haberler Güncel Siber saldırı nedir? 4 Ekim Sosyal medyada siber saldırı mı var? Gerçek zamanlı canlı siber saldırı haritası!
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