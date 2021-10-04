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    • Güncel
    • 04.10.2021 15:36
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    • 04.10.2021 15:45
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    SON DAKİKA! Okullarda PCR testi için pilot iller belli oldu! Hangi illerde öğrencilere koronavirüs testi yapılacak?

    Son dakika haberine göre okullarda velilerin onayı ile yapılacak olan PCR testi taramaları 10 ilde başlayacak. Pilot olarak belirlenen ve aralarında İzmir, Balıkesir, Edirne gibi illerin de bulunduğu yerlerde velilerden test için onay formu alınacak.

    Okullarda PCR testi için pilot iller belli oldu

    Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl okulları kapatmadan eğitimi yüz yüze olarak tamamlamayı planlıyor. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, sınıf kapatma modeli ile ilerleniyor. Sonbaharın gelmesi ile grip ve koronavirüs vakaları arttı. Vakalar çocuklarda da görülebiliyor. Bu nedenle okullardaki semptomsuz çocukların tespit edilmesi önem arz ediyor. Velilerin onayına tabi olarak okullarda rastgele PCR testi dönemi start alıyor. Milli eğitim Bakanlığı detayları netleştirdi. Buna göre uygulamanın hayata geçeceği pilot iller de belli oldu.

    İŞTE PCR TESTİ UYGULAMASININ DETAYLARI
    TRT Haber'in haberine göre; uygulama için velilerden onay alınacak. Onay verilen velilerin çocukları arasında rastgele test yapılacak. PCR sürüntü testleri yalnızca boğazdan yapılacak. Burundan örnek alınmayacak.

    VELİLERDEN ONAY FORMU ALINACAK
    Uygulamada velinin onayı en öncelikli madde olacak. Bu kapsamda belirlenen okullara sağlık ekipleri gönderilecek. Öğrenci velisinden imzalı bir onay istenecek. Onay halinde öğrencilerden PCR testi alınacak.

        PİLOT İLLER SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BİLDİRİLDİ
        Edinilen son dakika bilgisine göre; Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki görüşmelerde pilot iller belli oldu. MEB'in; Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği illerin listesi şöyle:

        Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak.

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        Okullarda PCR testi için pilot iller belli oldu
        Haberler Güncel SON DAKİKA! Okullarda PCR testi için pilot iller belli oldu! Hangi illerde öğrencilere koronavirüs testi yapılacak?
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