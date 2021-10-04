FETÖ’nün gaybubet evlerine tarihin en büyük operasyonu! Mahrem imam itiraf etti: Kur'an-ı Kerim okumanıza gerek yok

Polis ekipleri, şafak vakti 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 21 kişiyi gözaltına aldı. Gaybubet evlerinde yapılan aramalarda 4 sahte kimlik, 33 telefon, 25 sim kart, 5 sd kart, 21 harddisk, 25 flaş bellek, 32 bilgisayar/laptop/tablet, 5 yazıcı, 26 döküman, 109 bin 785 TL, 22 bin 600 dolar ve 4bin 230 avro ele geçirildi. Ev aramalarında ele geçirilen baskı makineleri ile sahte kimlik ürettikleri ve bu sahte kimliklerle firari FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
DEVLETİN ŞEFKATLİ KOLLARINA HOŞGELDİN
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gerçek yüzünü gören ve FETÖ'den kurtulmanın yollarını arayan gözaltındaki 4 kişi, etkin pişmanlıktan yararlanarak devletin şefkatli kollarına sarıldı. FETÖ ile ilgili çarpıcı bilgiler veren imamlar, örgüt içerisinde faaliyette bulunan 181 kişinin adını verdi. Örgütün güncel ve mahrem yapılanmasına yönelik yeni operasyonlar, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin verdiği bilgiler ışığında genişleyerek sürmeye devam edecek.
KUR'AN-I KERİM MEALİNİ OKUDU FETÖ'NÜN DİNİ İSTİSMAR ETTİĞİNİ ANLADI
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde 30 yılını veren ve her kademesinde hizmette bulunan mahrem imam, anlattıkları ile örgütün dini nasıl istismar ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 4 yıldır firar olan ve gaybubet evinde saklanmak zorunda kalan imam, evde geçirdiği süre zarfında İslam dininin FETÖ'nün kitaplarında anlatıldığı ve ev sohbetlerinde konuşulan konular ile alakasının olmadığını gördü. 30 yıl boyunca bir kez olsun Kur'an-ı Kerim'in mealini okunmasına izin verilmediğini aktaran imam, "Onu okumanıza gerek yok. Hoca efendimiz kendi kitaplarında Kur'an-ı Kerimi sizin için yorumluyor. Hocamızın kitaplarını okuyun" sözleri ile karşılaştı.