FETÖ’nün bir oyunu daha deşifre oldu! Kripto katipler böyle haberleşmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü FETÖ'nün mahrem adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş ve 17'si aktif görevde 21 katip gözaltına alınmıştı.
Elde edilen bilgilere göre mahrem imamlar sorumlu oldukları katipleri ankesörlü telefonlardan belirli ankesörlü kartlarla ardışık bir şekilde arayarak haberleşti. Sabah'ta yer alan habere göre, Şüphelilerin incelenen hts kayıtlarında, 2014-2015 yıllarında ardışık olarak arandıkları tüm isimlerin ihraç edilmiş ya da haklarında işlem yapılmış adliye personelleri oldukları ortaya çıkarıldı. Bakırköy Adliyesi Zabıt Katiplerinden sorumlu mahrem imamın ise 'Yavuz' kod isimli Uğur Selim E. olduğu, hakkında 2018'den beri aranma kararı bulunduğu öğrenildi.
"NESRİN TEYZE'NİN OĞLU ASKERDEN GELDİ"
İhraç olan mübaşirlerden olan Vedat Y. isimli şüpheli verdiği ifadede, "Ankesörlü bir karttan Salih ya da Serdar isimli beden eğitimi öğretmeni bir şahıs beni sohbete çağırmıştı. Sonra tekrar aradı. Telefonda bana, 'Nesrin teyzeyi hastaneye ziyarete gideceğiz' şeklinde konuştu. Daha sonra da aradığında, 'Nesrin teyzenin oğlu askerden geldi' şeklinde kodluyordu" dedi.