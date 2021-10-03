FETÖ’nün bir oyunu daha deşifre oldu! Kripto katipler böyle haberleşmiş!

Elde edilen bilgilere göre mahrem imamlar sorumlu oldukları katipleri ankesörlü telefonlardan belirli ankesörlü kartlarla ardışık bir şekilde arayarak haberleşti. Sabah'ta yer alan habere göre, Şüphelilerin incelenen hts kayıtlarında, 2014-2015 yıllarında ardışık olarak arandıkları tüm isimlerin ihraç edilmiş ya da haklarında işlem yapılmış adliye personelleri oldukları ortaya çıkarıldı. Bakırköy Adliyesi Zabıt Katiplerinden sorumlu mahrem imamın ise 'Yavuz' kod isimli Uğur Selim E. olduğu, hakkında 2018'den beri aranma kararı bulunduğu öğrenildi.