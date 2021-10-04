FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Ergün Bildik yakalandı: Üzerinden sahte kimlik çıktı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine nefes aldırmıyor. Özel ekip, son olarak firari emniyet mahrem imamı Ergün Bildik'i saklandığı gaybubet evinde gözaltına aldı. Firari FETÖ'cünün yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve başkasının adına sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün oluşturulduğu özel ekip, firari FETÖ'cülerin izini sürerken düzenlediği başarılı operasyonlar ile tek tek yakalıyor.

4 yıldır firari olan ve Emniyet Teşkilatın üst düzey yöneticilerine sohbet veren Ergün Bildik'in izine süren özel ekip Ankara Yenimahalle'de gaybubet evinde saklandığını belirledi. Çalışmalarını tamamlayan özel ekip, düzenlediği operasyonla Ergün Bildik'i gözaltına aldı.





ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Firari FETÖ'cünün yakalanmamak için kılık değiştirildiği ve başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, örgüt içinde önemli bir konuma sahip olan emniyet mahrem imamı Ergün Bildik, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.