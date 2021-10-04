178 yabancı uyruklu öğrenciye büyük şok! Tıp fakültesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırıldılar

Ankara'da 3 ay önce kurulan bir şirket yurt dışında bulunan öğrencileri İsveç hükümetinin verdiği bir bursla Türkiye'de tıp fakültesinde okutmak vaadiyle aracılık yapmaya başladı. Şirket yetkilileri tıp fakültesi okutmak için öğrencilerden 10'ar bin dolar istedi. Ürdün, Filistin, Tunus ve Suriye'den 178 öğrenciyi Türkiye'ye getiren firma öğrencilere kalmaları için ev ayarladı.
Evlerde 5'er kişi kalan öğrenciler üniversitelerin kayıt süreleri sona erince dolandırıldıkları ortaya çıktı. Öğrencilerden 32'si şirket yetkilileri Irak uyruklu Faisal Ali İsmail Suleman, Lokman Muhammed Suleyman ile Ürdün uyruklu Haitham Abdallah Dhib hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu.
TIP FAKÜLTESİNDE OKUMA VAADİ VERDİLER
Mağdur öğrencilerin Avukatı Mehmet Emin Bozyiğit suç duyuru sonrası Ankara Adliyesi önünde mağdur öğrencilerle birlikte açıklamalarda bulundu. Bozyiğit, Filistin, Tunus, Suriye ve Ürdün'den gelen 178 öğrencinin Türkiye'de tıp fakültesi okutma vaadiyle dolandırıldığını ve bu konuyla alakalı suç duyurusunda bulunduklarını kaydederek "Ankara'da Medeniyet Grup ismiyle üç ay önce kurdukları şirketle İsveç hükümetinin verdiği bir bursla 10 bin dolar karşılığında yabancı uyruklu öğrencilere tıp fakültesini 6 yıl boyunca okutma vaadinde bulundular. Bununla ilgili basit bir sözleşme hazırlayıp, öğrencilere ve ailelerine imzalattılar ve karşılığında 10 bin dolar aldılar.