178 yabancı uyruklu öğrenciye büyük şok! Tıp fakültesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırıldılar

TOPLAM 2 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Avukat Bozyiğit, şirket yetkililerinin çok kötü bir sözleşme imzalattığını ve orada ki bozuk Türkçe'den bile öğrencilerin dolandırıcılığının belli olduğunu belirterek, "Bu işteki dolandırıcılığı totale vurduğumuz zaman 2 milyon dolar tutarında bir rakam var. Gelen öğrenciler tıp fakültesi okuyacağım diye son paralarını vermiş, bir umutla gelen öğrenciler. Getiren şirket onlara ev ayarlama konusunda da yardımcı olmuş ama paralarını kendileri veriyor. 5 öğrenci beraber aynı evde yaşayıp hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu olay netleştikten sonra tamamı kendi ülkelerine dönecekler. Türkiye'de şu anda 90 günlük turist vizesiyle kalıyorlar. Herhangi bir okula kayıtları olmadığı için öğrenci vizesi alamayacaklar. Sadece Ankara'da değil, İstanbul ve Bursa'ya da öğrenci götürmüşler" sözlerini kaydetti.

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