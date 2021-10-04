Whatsapp, Instagram ve Facebook son dakika ne zaman düzelecek? Instagram ve Whatsapp çöktü, ne zaman düzelir?

WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK SON DAKİKA NE ZAMAN DÜZELECEK?

Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü.

WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'da da erişim sorunu yaşanıyor.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA



Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.