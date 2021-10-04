WhatsApp, İnstagram ve Facebook aynı anda çöktü. Milyonlarca kullanıcı, Whatsapp, Instagram ve Facebook son dakika ne zaman düzelecek? Sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, Whatsapp, Instagram ve Facebook son dakika ne zaman düzelecek? Instagram ve Whatsapp çöktü, ne zaman düzelir? İşte cevabı!
WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK SON DAKİKA NE ZAMAN DÜZELECEK?
Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü.
WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.
Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'da da erişim sorunu yaşanıyor.
WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA
Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA: GLOBAL KAYNAKLI SORUN
Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.