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    • 04.10.2021 19:57
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    Whatsapp, Instagram ve Facebook son dakika ne zaman düzelecek? Instagram ve Whatsapp çöktü, ne zaman düzelir?

    Whatsapp, Instagram ve Facebook son dakika ne zaman düzelecek? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tüm dünyada en çok kullanılan uygulamalardan olan ve aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, İnstagram ve Facebook aynı anda çöktü. Milyonlarca kullanıcı, Whatsapp, Instagram ve Facebook son dakika ne zaman düzelecek? Sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, Whatsapp, Instagram ve Facebook son dakika ne zaman düzelecek? Instagram ve Whatsapp çöktü, ne zaman düzelir? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    Whatsapp, Instagram ve Facebook son dakika ne zaman düzelecek?

    WhatsApp, İnstagram ve Facebook aynı anda çöktü. Milyonlarca kullanıcı, Whatsapp, Instagram ve Facebook son dakika ne zaman düzelecek? Sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, Whatsapp, Instagram ve Facebook son dakika ne zaman düzelecek? Instagram ve Whatsapp çöktü, ne zaman düzelir? İşte cevabı!

    WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK SON DAKİKA NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü.

    WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.

    Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'da da erişim sorunu yaşanıyor.

    WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

    Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

    ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA: GLOBAL KAYNAKLI SORUN

    Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

        SORUN NE KADAR SÜRECEK?

        Facebook ve Instagram'da gönderilere erişim sorunu yaşanırken Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı.

        Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Instagram giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.
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        Haberler Güncel Whatsapp, Instagram ve Facebook son dakika ne zaman düzelecek? Instagram ve Whatsapp çöktü, ne zaman düzelir?
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