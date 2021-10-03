Sosyal medyada CHP-Fenerbahçe kavgası! Fenerbahçe'nin stadının kaldırılmasını isteyen CHP'li Tuba Torun özür diledi tepkiler dinmedi

CHP'NİN PARALI ANKETÇİSİ SAHİP ÇIKTI

CHP'den kurumsal olarak konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, CHP'nin paralı anketçisi olarak bilinen Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından Tuba Torun'a sahip çıktı. Özkiraz paylaşımında, "Yahu sadece bir satdyumun yeri ile ilgili fikrini söyledi diye, söylemedik hakaret, yapilmadik tehdit kalmamış. Sadece Fenerbahçe'ye has bir durum da değil bütün taraftar grupları bunu yapiyor Tuba Torun yalnız değildir. Fikrini beğenmediğiniz herkese zorbalık yapamazsınız." ifadelerini kullandı.