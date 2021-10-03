Fatih Göksel Aydoğduoğlu oynadığı dizi ve filmler! Fatih Göksel Aydoğduoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dizi oyuncusu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'nun Twitter'da pedofili içerikli paylaşımlar yaptığı ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalarda bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Aydoğduoğlu ifadesinde küçük çocuklardan hoşlanmadığını yetişkin kadın ve erkeklerden hoşlandığını söyledi. Videoları Amerika'da telefonuna yüklediğini iddia eden Aydoğduoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki Fatih Göksel Aydoğduoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Göksel Aydoğduoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte sapık oyuncu hakkında detaylar...

FATİH GÖKSEL AYDOĞDUOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu, pedofiliden gözaltına alınunca bilgisayar ve cep telefonundan daha bir çok iğrençlikler çıktı. Aydoğduoğlu'nun Twitter'da yaptığı pedefili paylaşımların dışında küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı da belirlendi.