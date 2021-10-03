AK Parti'den "Son bir ayda neler oldu?" paylaşımı! İşte Eylül ayında hizmete alınan projeler

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Bunlar sadece bir ayda oldu…" ifadelerine yer verdi.

1 AYDA 14 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Paylaşımda sadece eylül ayında 14 projenin AK Parti tarafından hayata geçirildiği görüldü.