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    • 04.10.2021 00:11
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    AK Parti'den "Son bir ayda neler oldu?" paylaşımı! İşte Eylül ayında hizmete alınan projeler

    AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Son bir ayda neler oldu?" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda son 1 ayda hayata geçirilen projelere yer verildi. Paylaşımda Türkevi'nden AKINCI TİHA'ya kadar 14 önemli proje ve etkinlik yer aldı. Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıya da yer verildi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Bunlar sadece bir ayda oldu…" ifadelerine yer verdi.

    AK Parti’den Son bir ayda neler oldu? paylaşımı! İşte Eylül ayında hizmete alınan projeler

    AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Son bir ayda neler oldu?" notuyla bir video paylaşıldı.

    Videoda son 1 ayda hayata geçirilen projelere yer verildi

    Paylaşımda Türkevi'nden AKINCI TİHA'ya kadar 14 önemli proje ve etkinlik yer aldı. Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıya da yer verildi.

    Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Bunlar sadece bir ayda oldu…" ifadelerine yer verdi.

    1 AYDA 14 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ
    Paylaşımda sadece eylül ayında 14 projenin AK Parti tarafından hayata geçirildiği görüldü.

        Bu projeler ve eserler arasında; AY Yıldız Projesi, AKINCI-TİHA, Yargıtay Binası, Proyem Fabrikası, Salarha Tüneli, Ankara Kahraman Kazan Yolu, Şişecam Polatlı Fabrikası, Üsküdar Otizim Merkezi, Anamur Devlet Hastanesi, Tarsus Gözne Yolu, Tarsus Sanayii Bölgesi, Türkevi, Gökpınar Barajı ve Teknofest etkinliği yer aldı.

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